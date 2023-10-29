Meral Akşener, partililerle Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız

Devlet töreni ile Anıtkabir'i ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra da partililerle Anıtkabir'i ziyaret ederek, "Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle Anıtkabir'i ziyaret ederek, "Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız" dedi. Devlet erkanının katılımıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Akşener, daha sonra partililerle birlikte yeniden Anıtkabir'i ziyaret etti. Akşener, sosyal medya hesabından o ziyaretin fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ulaşmanın büyük gururu ile Anıtkabir'de, Atamızın huzurundaydık. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da tarihimizi özümüzde, Atamızı gönlümüzde, milletimizi de başımızın üzerinde taşıyacak; Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."