İsrail, bombalayacakları yeri söyledi acilen boşaltılmasını istedi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Filistin Kızılayı'ndan endişe yaratan bir açıklama geldi. "İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi" ifadelerine yer verilen açıklamada, ordunun sabahtan bu yana hastane çevresine bomba yağdırdığı aktarıldı.

Abone ol

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunarak, acilen boşaltmalarını istediğini ve sabahtan bu yana hastane çevresinin vurulduğunu duyurdu.

'Hastaneyi boşaltmamızı söylediler'

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi. Sabahtan bu yana hastanenin çevresi vuruluyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze saldırılarında son durumu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Can kaybı 8 bini aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 62 kadın olmak üzere 8 bin 5'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.