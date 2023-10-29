NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı

NATO sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak tebrik etti. Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafına da yer verilen paylaşımda Türkiye'nin bugün, kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın." ifadesi kullanıldı.

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NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayarak tebrik etti. NATO'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı.

'Türkiye'yi kutlarken bize katılın'

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin bugün, kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı.