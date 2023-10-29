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Burger King’de dehşet! “Yemeğinizde bebek kanı var” diyerek garsonu bıçakladı

Burger King’de dehşet! “Yemeğinizde bebek kanı var” diyerek garsonu bıçakladı

ADANA’da Filistin katliamını protesto etmek için Burger King restoranına giren bir kişi “yemeğinizde bebek kanı var” diyerek garsonlardan birini bıçakladı...

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İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken, İsrail malı olarak gösterilen ve sosyal medyadaki boykot listelerinde ismi bulunan fast food restoran zinciri Burger King, restoranında dehşet yaşandı. Adana'da fast food restoranına giren şahıs, “Yemeğinizde bebek kanı var” diyerek bir kişiyi bıçakladı. 

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan Amerika’nın ünlü fast food zinciri olan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana giren H.G. (21), İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto ederek, "Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırdı.

Şahıs, daha sonra restoranda çalışan Egemen S.’yi karın bölgesinden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın şüphelisi kısa sürede yakaladı.

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