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Otis Kasırgası'nda bilanço ağırlaştı, ölü sayısı yükseliyor

Otis Kasırgası'nda bilanço ağırlaştı, ölü sayısı yükseliyor

Meksika'nın güneyini vuran Otis Kasırgası'nda can kaybı 39'a yükseldi.

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Meksika’nın Guerrero eyaletindeki Acapulco kentini Çarşamba günü kategori 5 seviyesinde vuran Otis Kasırgası’nda bilanço artıyor. Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez bugün yaptığı açıklamada, kasırganın yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 39’a, sel sularına kapılarak kaybolan kişi sayısının ise 10’a yükseldiğini duyurdu.

Ölenlerin kimliği henüz açıklanmadı

Selin vurduğu bölgelere şu ana kadar 8 bin 170 yiyecek ve 16 bin 80 litre su yardımı yapıldı. Yağmacılık riskine karşı bölgede, 14 bin 700 asker, 2 bin 300 ulusal güvenlik görevlisi ve bin 300 deniz subayı görevlendirildi. Sigorta şirketleri, kasırgadan etkilenen sigortalı kişilerin zararının yüzde 40’ını ödeyeceğini açıkladı.

Ayrıca zarar gören hastanelerde bulunan ve hastanelerin onkoloji servisinde yatan kanser hastası çocuklar, tedavilerinin aksamaması için Mexico City’ye nakledildi. Güney Amerika ülkesi Honduras ise kasırga ve afet sonrası yardım için uzmanlarını Meksika’ya gönderdi.

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