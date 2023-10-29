Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD'ye gidiyor

Savunma Bakanı'nın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve birkaç senatörle görüşmesi bekleniyor

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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Pazartesi günü ABD başkenti Washington'ı ziyaret edecek. Ziyaret hakkında bilgi sahibi üç kaynak ABD'li haber kaynağı Axois'e ziyaretin uzun süredir planlandığını söyledi.

Savunma Bakanı'nın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve birkaç senatörle görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Salı günü yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail-Hamas arasında genişleyen çatışmayı ve bunun önlenmesinin yollarını ele almıştı. Suudi Arabistan, İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'de sivillerin hedef alınmasını ve "uluslararası hukukun alenen ihlal edilmesini" kınayan Arap ülkeleri arasında yer almıştı.

7 Ekim'de savaşın patlak vermesinden hemen önce İsrail ile Suudi Arabistan arasında ABD öncülüğünde bir normalleşme süreci yürütülüyordu. Savaşın başlamasının ardından Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini "askıya aldı" ve bunu ABD'li yetkililere bildirdi.