BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  SPOR

Kocaeli'de 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu düzenlendi

Kocaeli'de 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu düzenledi.

Abone ol

Sekapark'tan başlayan yarışlarda, 3 kilometre halk koşusu, 10 kilometre profesyonel sporcu koşusu ile 1 kilometrelik çocuk maratonu koşuldu.

10 kilometrelik profesyonel sporcu koşusunda 15 ülkeden 1086 sporcu mücadele etti.

Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü'nün startını verdiği 10 kilometrelik koşuda erkeklerde Kenyalı Benard Cheruiyot Sang birinci, aynı ülkeden Laban Kipkemboi ikinci, Ramazan Baştuğ üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Derya Kunur, ikinciliği Sümeyye Erol, üçüncülüğü Gamze Bulut Duvar elde etti.

Halk koşusu kategorisinde erkeklerde ilk 3 sırayı Diren Sağlam, Mehmet Can Kapağan, Umut Çakar aldı. Kadınlarda ilk 3 sıra, Serra Sude Kökduman, Zehra Baysal, Başak Yaprak Boğan'dan oluştu.

​​​​​​​Sekapark alanı içinde yapılan 1 kilometrelik çocuk maratonunda ise tüm çocuklara anı madalyası verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD'ye gidiyor
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD'ye gidiyor
İsrail Gazze’de sivilleri taşıyan yolcu otobüsünü vurdu
İsrail Gazze’de sivilleri taşıyan yolcu otobüsünü vurdu
Beşiktaş'ın savunmada stoper ve sol bek sorunu
Beşiktaş'ın savunmada stoper ve sol bek sorunu
Hizbullah İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi!
Hizbullah İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi!
İstanbul Boğazı'ndan tarihi geçiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde donanmayı selamlıyor
İstanbul Boğazı'ndan tarihi geçiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde donanmayı selamlıyor
2 yılda öğrendi, ailesi makinist olmasını istemiyordu
2 yılda öğrendi, ailesi makinist olmasını istemiyordu
Otis Kasırgası'nda bilanço ağırlaştı, ölü sayısı yükseliyor
Otis Kasırgası'nda bilanço ağırlaştı, ölü sayısı yükseliyor
Burger King’de dehşet! “Yemeğinizde bebek kanı var” diyerek garsonu bıçakladı
Burger King’de dehşet! “Yemeğinizde bebek kanı var” diyerek garsonu bıçakladı
WTA Elit Kupası'nı Brezilyalı Haddad Maia kazandı
WTA Elit Kupası'nı Brezilyalı Haddad Maia kazandı
İsrail, bombalayacakları yeri söyledi acilen boşaltılmasını istedi
İsrail, bombalayacakları yeri söyledi acilen boşaltılmasını istedi
PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı! Yurda girmeye çalışıyordu
PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı! Yurda girmeye çalışıyordu
NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı
NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı