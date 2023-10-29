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Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne özel müthiş gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin hava akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara semalarında muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Aynı zamanda, Türk Yıldızları da İstanbul semalarında harika bir gösteri sergileyerek büyük bir beğeni topladı. Uçaklar, gökyüzüne Cumhuriyetimizin 100. yılı için anlam yüklü bir "100" figürü çizdi.

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SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir semalarında çeşitli manevralarla gösteri uçuşu yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren uçuş boyunca pilotların akrobasi hareketleri başkentliler tarafından farklı noktalarda ilgiyle izlendi.

İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.

Trafikte seyreden bazı Ankaralılar araçlarını yol kenarına çekerek gösteriyi takip etti. Anıtkabir ve çevresindeki vatandaşlar da gösteriye alkışlarla eşlik etti.

Türk Yıldızları İstanbul semalarına ‘100’ yazdı

Türk yıldızlarının İstanbul Boğazı’ndaki 29 Ekim gösteri uçuşu da büyük ilgi çekti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından “Hava Kuvvetlerimizin korkusuz gösteri ekibi Türk Yıldızları, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşuna başladı. Uçaklarımız İstanbul semalarına Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için “100” yazdı” denilerek görüntüler paylaşıldı.

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