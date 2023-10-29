Sağanak yağmur Türkiye'yi etkisi altına alacak

Sağanak yağmur Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, çarşamba günü Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da başlayacak yağışların perşembe ve cuma yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Abone ol

Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, Türkiye'yi etkisi altına alacak sağanak yağmur için gün verildi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege kıyıları ile kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporunu göre, çarşamba gününden itibaren Türkiye genelinde sağanak yağmur etkili olacak.