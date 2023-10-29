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Dolar 7 lira birden düşecek! Dünyaca ünlü ekonomistten şok tahmin! Mehmet Şimşek'in o sözleri...

Dolar 7 lira birden düşecek! Dünyaca ünlü ekonomistten şok tahmin! Mehmet Şimşek'in o sözleri...

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks'tan bomba bir dolar yorumu geldi. Brooks, 28 TL’yi bulan doların 7 lira birden düşeceğini iddia etti. Brooks'un iddiasına göre dolar 21 TL seviyesine düşecek. Peki bu nasıl olacak? İşin sırrı Mahmet şikşek'in o açıklamasında mı?. İşte cevabı...

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Dolar kuru Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, dolar kuruyla ilgili "yok artık" dedirten bir öngörüde bulundu. Brooks, şu anda 28 liranın üzerinde bulunan doların 7 lira birden düşeceğini ve 21 lira seviyelerine ineceğini öne sürdü.

Önce düşer sonra sert yükselir...

Ekonomist Robin Brooks, Türk Lirası'nın serbest dalgalanmasına izin verilmesi durumunda ilk etapta keskin bir düşüş yaşanabileceğini belirtti. İlk anda doların yükselerek rekorlar kırabileceğini belirten Brooks, ancak bunun sadece ilk tepki olduğunu ve Türk Lirası'nın daha sonra güçleneceğini savundu.

Türk Lirası için gerçeğe uygun değer 21'dir

Brooks, "Türk Lirası için gerçeğe uygun değerimiz dolar/ Türk Lirası 21,00'dır. Bu çoğu kişiye çılgınca geliyor ve eğer Liranın serbestçe dalgalanmasına izin verilirse keskin bir düşüş yaşanacağına dair çok az şüphe var. Ancak bu yalnızca ilk tepki olacaktır. Lira daha sonra güçlenecek. Türkiye'de derin bir değer var" dedi.

Mehmet Şimşek'in o sözlerini hatırlattı

Robin Brooks'un açıklamaları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki açıklamalarını hatırlattı. Bakan Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye geri döneceğini ve bu sayede doların düşeceğini ifade etmişti.

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