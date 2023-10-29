Fenerbahçe'li Cengiz Ünder, arkadaşlarına 'Nutuk' hediye etti!

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, Cumhuriyet'in 100. yılınının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yabancı takım arkadaşlarına Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının İngilizcesini hediye etti.

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Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yabancı takım arkadaşlarına Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının İngilizcesini hediye ettiği anları paylaştı.

Cengiz Ünder, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Canım Atam, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel günde, ülkemiz için verdiğin mücadeleyi senin sözlerinle takım arkadaşlarıma anlatmak istedim. Nutuk sayesinde seni daha iyi tanımaları en büyük arzum. Mirasının yılmaz bekçileriyiz, sonsuza dek Cumhuriyet!

Takım arkadaşlarına hediye etmek üzere hazırlanan 'The Great Speech' adlı eserin içerisinde Cengiz Ünder tarafından şu not yer aldı:

Bir asker, bir devlet adamı, bir savaşçı, bir öğretmen, bir vizyoner, Türkiye Ccumhuriyetinin kurucusu ve Büyük lideri.

Türkiye’yi seküler modern ve demokratik bir ulus haline getirmiş olan Mustafa Kemal; eşitlik, zarafet, ve cesareti temsil eden değerlerin bir örneğidir. Ve benim için onun sözlerini yayma ve Türk halkına adadığı ilkeleri temsil etme ayrıcalığına sahip olmak çok anlamlı..

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılını kutlarken bu değerleri Atatürk’ün desteklediği bir spor kulübünün sporcusu olarak sizinle paylaşabilmek büyük bir anlam taşıyor. Umarım bu başyapıt, hayatımız boyunca bakabileceğimiz bir rehber olur.

Ve Mustafa Kemal’in dediği gibi “ Fenerbahçe’ye sonsuz muvaffakiyet diliyorum”