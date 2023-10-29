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LÖSEV, Cumhuriyet'in 100. yaşını coşkuyla kutladı

LÖSEV, Cumhuriyet'in 100. yaşını coşkuyla kutladı

LÖSEV, Cumhuriyet’in 100. yılını düzenlenen etkinliklerle Ankara başta olmak üzere 9 ilde coşkuyla kutladı.

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Ankara’daki Cumhuriyet kortejine bine yakın LÖSEV gönüllüsü katılırken kortej sonrası yapılan etkinliklerle bir dönemler koridorlarında lösemi ile mücadele ettikleri hastanenin bahçesinde ve konferans salonunda neşe ve umut ile gösterilerini yapan çocuklar duygu dolu anlar yaşattı.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Ankara merkezi başta olmak üzere 9 ayrı ilde eş zamanlı olarak coşkuyla kutladı. İçerisinde Lösemili Çocuklara parasız tedavi başta olmak üzere tüm branşlarda hizmet veren LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi; anaokul, ilk, orta ve lise seviyesinde kolej standartlarında eğitim veren LSV Okul’un bulunduğu Ankara, İncek yerleşkesindeki LÖSEV Kent’te bir dizi etkinlik düzenlendi.

Sabah saatlerinde bine yakın LÖSEV gönüllüsü, iyileşen genci ve ailesinin katıldığı program LSV Eğitim Kurumları okul bandosu korteji ile başladı. Korteje İncek çevresindeki halk da alkışlar ile destek oldu. LÖSANTE Hastanesi konferans salonunda LSV Eğitim kurumları öğrencileri hazırladıkları oratoryo ile Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu izleyenlere yaşattı.

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