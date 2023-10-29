İsrail açıkladı, katliamda yeni bir aşama başladı! Aydınlatma bombası atıp katliam yaptılar

İSRAİL'in Gazze'deki katliamları 23. gününde de devam ediyor. Savaşta yeni bir aşamaya geçtiklerini belirten İsrail Başbakanı Netanyahu, ""Gazze Şeridi içindeki savaş zor ve uzun olacak; bu bizim ikinci bağımsızlık savaşımız" dedi. İsrail yine hastanelerin çevresini bombaladı. İşte Gazze'de yaşananların canlı anlatımı...

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 23'üncü gününde de aralıksız devam etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, ordunun savaşta "Hamas'ın askeri ve hükümet kabiliyetlerini yok etmeyi ve rehineleri eve getirmeyi" amaçlayan "ikinci bir aşama" başlattığını söyledi. Netanyahu, "Gazze Şeridi içindeki savaş zor ve uzun olacak; bu bizim ikinci bağımsızlık savaşımız" dedi. Bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nde telefon ve internet bağlantısı yavaş yavaş geri dönmeye başladı. İşte İsrail katliamının 23. gününde yaşananlar...

11:45 Netanyahu'ya darbe beklemediği yerden geldi

İsrail güvenlik bakanı, Başbakan Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısından ülkenin güvenlik şeflerini sorumlu tuttuğu yorumlarını eleştirenler arasındaki yerini aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ulusal Güvenlik Bakanı ve aşırı sağcı lider Itamar Ben Gvir şu ifadeleri kullandı; "Sorun belirli uyarılar değil, tüm yanlış anlamalardır. Çevreleme politikası, hayali caydırıcılık ve geçici barışın fahiş fiyatlara satın alınması tüm günahların babalarıdır."

Böyle bir tartışmaya girmek için uygun zamanın gelmediğinin atlını çizen Gvir hesaplaşma için bolca zaman olacağını belirtti. Bu açıklama ile kabineden bir bakan Netanyahu'ya karşı açık tavır almış oldu. Netanyahu'nun yorumlarına karşı koroya katılan diğer İsrailli liderler arasında eski Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve İşçi Partisi başkanı Merav Michaeli de yer alıyor.

10:52 İsrail jetleri Gazze'nin en büyük hastanesini hedef aldı

Associated Press'in görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin hastalarla ve sığınmak isteyen onbinlerce insanla dolu en büyük hastanesinin yakınlarına hava saldırıları düzenledi. İsrail, herhangi bir kanıt sunmadan, baskının Hamas'ın hastanenin altında bir komuta noktası olması nedeniyle gerçekleştirildiğini söylüyor. Bölge sakinleri ise, son saldırılarda kuşatma altındaki bölgenin kuzeyindeki Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'ne giden yolların çoğunun tahrip edildiğini belirtiyor.

08:30 İsrail: Gazzeliler güneye taşınmalı, yardımlar genişleyecek

İsrail ordusu bir kez daha Gazze'deki sivillere güneye gitmelerini söyledi ve burada insani yardım çabalarının "genişletileceğini" duyurdu. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Kuzey Gazze ve Gazze Şehrindeki siviller geçici olarak Vadi Gazze'nin güneyine, su, gıda ve ilaç alabilecekleri daha güvenli bir bölgeye taşınmalıdır. Yarın, Mısır ve ABD öncülüğünde Gazze'ye yönelik insani yardım çabaları genişleyecektir" dedi.

07:00 İsrail Gazze'ye aydınlatma bombaları attı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail güçleri, elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa bürünen Gazze'ye aydınlatma bombaları attı.

07.35 İsrail'in gece boşa saldırılarında en az 19 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin En-Nuseyrat ve El-Miğrafe bölgeleri ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentlerindeki evlere hava saldırısı düzenlenirken, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Ed-Derec mahalleleri de topçu ateşiyle karadan vuruldu. Söz konusu saldırılarda en az 19 kişi öldü, onlarcası yaralandı.

02:05 İsrail Gazze'ye beyaz fosfor bombasıyla saldırıyor

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonu, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne beyaz fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu. Gazze'den yayın yapan Aksa televizyonunun çeşitli sosyal paylaşım hesaplarından, İsrail'in saldırısına ilişkin bilgi verildi. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyi üzerinde uçuş yaptığı ve beyaz fosforla yoğun bombardımanın sürdüğü aktarıldı. Endonezya Hastanesi çevresinin bombalandığı, saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu, sivillerin evlerinin zarar gördüğü belirtildi.

00:00 Netanyahu: Savaşta ikinci aşamayı başlattık

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, ordunun savaşta "Hamas'ın askeri ve hükümet kabiliyetlerini yok etmeyi ve rehineleri eve getirmeyi" amaçlayan "ikinci bir aşama" başlattığını söyledi. Netanyahu, "Gazze Şeridi içindeki savaş zor ve uzun olacak; bu bizim ikinci bağımsızlık savaşımız" dedi.