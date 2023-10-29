Trabzonspor, Karagümrük engeline takıldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'de 10. haftada Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 16 yaptı.

Fatih Karagümrük ise 10 puna yükseldi.

Avcı 2. maçından beraberlikle ayrıldı

Trabzonspor'da 2. dönemini geçiren Abdullah Avcı ilk maçından galibiyetle ayrılmıştı.

Fırtına'da yeni döneminde 2. maçına çıkan deneyimli teknik adam beraberlikle döndü.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının önemli anları

1'Maç başladı!

15. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Onuachu'nun soldan ortasında Ceccherini'nin ters vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu son anda kale çizgisi üzerinde çeldi. Direk dibinde Visca'ya çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada Mendy'nin uzak mesafeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

41. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

46'İkinci yarı başladı!

47'Edin Visca'nın sağ kanattan ortasında Karagümrüklü oyuncunun ters vuruşu kaleci Emre'de kaldı.

55'Abdülkadir'in pasında topu alan Eren Elmalı ceza yayı üzerinden vurdu. Top kaleyi bulmadı.

83'Trabzonspor'un Onuachu ile bulduğu kafa golü faul nedeniyle geçerli sayılmadı. Sağ kanattan Pepe'nin kale sahasına ortaladığı ortaya Onuachu kafayı vurdu ve ağları havalandırdı ancak hava topu mücadelesinde Nijeryalı golcünün kaleci Emre Bilgin'e faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

90'Maçta son düdük geldi. Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

İki takımın oyuncuları, sahaya "Şanlı Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Nazım Sangare, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Denswil, Baniya, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Abdülkadir Ömür, Fountas, Onuachu

Sarı kart: Dk. 44 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük)