Fenerbahçe Pendikspor engelini farklı geçti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Mücadelede hat-trick yapan Dzeko maçta yıldızlaştı.

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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor ile kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ilk golü Pendikspor'dan Erdem Canpolat'ın 30. dakikada kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi.

Maçta 42. dakikada bu kez Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ağları sarstı ve skor 2-0'a geldi.

İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında 65. dakikada Dzeko skoru 3-0'a getirdi.

Boşnak yıldız 77. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getirdi.

Edin Dzeko 87. dakikada bir kez daha ağları sarstı ve karşılaşmada hat trick yapmayı başardı.

Bu gollerle beraber Fenerbahçe sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kanarya mücadelenin ardından 30 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Ev sahibi Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada bulunuyor.

Seri 19 maça çıktı!

Fenerbahçe bu maçın ardından yeni sezonda İsmail Kartal önderliğinde Süper Lig'de ve Avrupa'da toplam 19 maçlık bir galibiyet serisine imza attı.

Pendikspor - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, Pendikspor'u 5-0 mağlup etti.

90'Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ekledi.

87'GOL! Fenerbahçe, Pendikspor karşısında şov yapıyor. Savunmanın durdurmakta oldukça zorlandığı Dzeko, sol çaprazdan girdiği ceza sahasında sol ayağıyla çok sert vurdu ve tabelayı 5-0'a getirdi. Bosnalı yıldız bu golle hat-trick yaptı.

77'GOL! Fenerbahçe, Dzeko'nun golü ile skoru 4-0'a getirdi. Sol kanatta Ferdi'nin pasında topla buluşan Dzeko, karşı karşıya pozisyonda önüne gelen ikramı boş çevirmedi ve meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu.

68'Pendikspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

65'GOL! Fenerbahçe, Pendikspor karşısında üç farklı üstünlüğü yakaladı. Savunma arkasına sarkan Szymanski, bekletmeden pasını boş pozisyondaki Dzeko'ya aktardı Dzeko ise önüne gelen topu düzgün vir vuruşla ağlara gönderdi.

62'Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan bir anda savunmanın arasına sarkan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Erdem topu uzaklaştırdı.

58'KAÇTI! Pendikspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun pasta Erencan, topu yanındaki Diaby'e bıraktı. Kaleci Livarkovic'le karşı karşıya kalan Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Pendik'te ilk yarı 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

42'GOL! Fenerbahçe İrfan Can ile farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topu önüne alan Szymanski, ceza sahası dışına ortasını gönderdi. Sağ çaprazda hazır bekleyen İrfan Can, topun gelişine düzgün vurdu ve skoru 2-0'a getiren golü attı.

36'Pendikspor ilk tehlikeli hücumunu geliştirdi. Rakip yarı alanda sol kanatta topla buluşan Halil, sağ taraftaki boşluğa Erdem Özgenç'e pasını gönderdi. Erdem, soluna çekip ceza sahası dışından şut denedi fakat çerçeveyi bulamadı.

33'Pendikspor sol kanattan atağa çıkmak istedi ancak topla buluşan Erencan için yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

31'GOL! Fenerbahçe maçta öne geçti. Sağ kanattan İrfan Can'ın pası ile ceza sahasına giren Osayi Samuel, son çizgide içeriye orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Kaleci Erdem Canpolat'a çarpan top ağlara gitti.

22'KALECİ! Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, ceza sahasına girmeden pasını yanındaki Tadic'e gönderdi. Sırp yıldız, ceza yayında topun gelişine plase denedi. Kaleci Erdem nefis çıkardı. Dönen top savunmanın kontrolünde dışarı gitti.

21'Savunma arkasına sarkan Erencan Yardımcı, sol çaprazdan ceza sahasına girerek Livakovic'in yanından topu ağlarla buluşturdu. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, ofsayt gerekçesiyle golü vermedi.

17'Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Ferdi, pasını ceza yayında top isteyen Szymanski'ye çıkardı. Polonyalı oyuncu, topun gelişine sol ayağıyla vurdu ama meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

13'Pendikspor geçiş hücumları ile Fenerbahçe karşısında pozisyon bulmak istiyor ancak şu ana kadar bunda başarılı olamadı.

10'Sol kanatta topla buluşan Dzeko, ortasını içeri gönderdi. Savunmada İbrahim kafayla karşıladı.

7'Fenerbahçe'de Fred bir problem yaşıyor. Brezilyalı yıldız kendini yere bıraktı. Kenarda Zajc ısınmaya başladı.

3'Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Tadic'ten önce Erdem Özgenç araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

İlk 11'ler

Pendikspor: Erdem, Sequira, Welinton, Berkay, Erdem, Vukovic, İbrahim, Gökcan, Halil Akbunar, Endri Çekiçi, Eren

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko