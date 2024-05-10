AK Parti'ye neden oy vermediniz anketi! Seçmen ne mesaj verdi?

Türkiye gazetesinin haberine göre; parti kurmayları “Seçim sonuçlarıyla ilgili veriler toplanmaya devam ediyor. Bir anlamda vatandaşın bizden beklentilerini net olarak ortaya çıkarmak istiyoruz. SETA bir çalışma yapıyor, teşkilatlardan ve milletvekillerinden gelen rapor ve öneriler de alınıyor. Vatandaş bizden ne bekliyor? Her yönüyle bakıyoruz. Bu tespitler partinin bundan sonraki yol haritasına etkili olacak. Yeni bir program, yeni bir hikâye ortaya çıkarılacak” değerlendirmesini yaptı.