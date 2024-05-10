AK Parti'ye neden oy vermediniz anketi! Seçmen ne mesaj verdi?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde alınan sonucun ardından AK Parti’de çalışmalar devam ediyor. CHP’nin birinci parti olarak çıktığı seçimlerle ilgili ‘Niye oy vermediniz?’ sorusuna cevap arayan AK Parti yönetiminin karşısına iki önemli mesaj çıktı. Ekonomide yaşanan yüksek enflasyonla ilgili ‘Zamlar belimizi büktü’ diyen seçmen ayrıca ‘Halktan koptunuz’ mesajı da verdi. İşte AK Parti’nin anket çalışmasının detayları…
2024 yerel seçimler sonuçlarının etkisi sürüyor. CHP’nin birinci parti, AK Parti’nin ise ikinci olarak çıkmasının nedenleri üzerinde geniş katılımlı bir anket çalışması yapıldı.
Ankette, CHP ve diğer partilere giden oyların yanı sıra, sandığa gitmeyen seçmenlerin de nabzı tutuldu. AK Parti kaynakları, oy kaybında yüzde 50’nin üzerinde bir oranla ekonomi başlığı altında hayat pahalılığı, emekliler ve kira fiyatları gibi sebepler sıralandığını kaydetti. Ekonomiden sonraki en önemli gerekçe ise AK Parti’nin ‘halktan kopması’ gösterildi.
Türkiye gazetesinin haberine göre; parti kurmayları “Seçim sonuçlarıyla ilgili veriler toplanmaya devam ediyor. Bir anlamda vatandaşın bizden beklentilerini net olarak ortaya çıkarmak istiyoruz. SETA bir çalışma yapıyor, teşkilatlardan ve milletvekillerinden gelen rapor ve öneriler de alınıyor. Vatandaş bizden ne bekliyor? Her yönüyle bakıyoruz. Bu tespitler partinin bundan sonraki yol haritasına etkili olacak. Yeni bir program, yeni bir hikâye ortaya çıkarılacak” değerlendirmesini yaptı.
AK Parti’nin seçmen tabanındaki oy kaymalarının henüz durmadığını, seçimden sonra küçük de olsa oy oranlarında gerilemenin devam ettiğini belirten AK Parti kaynakları, mevcut durumda CHP’nin birinci parti olma özelliğini sürdürdüğüne de dikkat çekti. AK Parti’de yapılan istişare toplantılarında değişim beklentilerine yönelik de görüşler dile getiriliyor.