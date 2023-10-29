Dilan Polat ve Engin Polat'tan açıklama: Şımarıklıklarımız olmuştur

Son dönemde sosyal medya hesapları aracılığıyla lüks ve gösterişli yaşamlarını paylaşan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında, Türkiye gündeminde kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları konuşuluyor. Yurt dışına çıkışları yasaklanan ve tüm mal varlıklarına el konulan Polat çifti, bugün yeni bir açıklama yaptı. Çift, yaptıkları açıklamada, "Çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimi." ifadelerini kullandı.

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Polat çiftinin sosyal medyadan paylaştığı gönderilerdeki lüks yaşantısı ülkenin gündemine oturmuştu. Çiftin paylaşımları sonrasında ortaya atılan iddialara yönelik MASAK raporu hazırlanmış ve tüm mal varlıklarına el konmuştu. Ayrıca Polat çiftinin yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, bugün kamuoyuna yeni bir açıklama yaptı.

"Etik ve edebe ilişkin şımarıklıklarımız olmuştur"

Polat çiftinin kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Bizlerde de her kulda olabileceği gibi beşeri hatalar mevcuttur. Çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise şu şekilde: