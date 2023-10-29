Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 30 Ekim'de okullar tatil edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."