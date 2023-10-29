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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 30 Ekim'de okullar tatil edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 30 Ekim'de okullar tatil edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

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