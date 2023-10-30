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63 yaşındaki baba, uyuşturucu kullanan oğlunu bıçaklayarak öldürdü

63 yaşındaki baba, uyuşturucu kullanan oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 65 yaşındaki Recep Bayram, tartıştığı oğlu Ersin Bayram'ı bıçaklayarak öldürdü. İlk sorgusunda 'haberim yok' deyip serbest kalan baba, eş suçu itiraf edince gözaltına alınıp tutuklandı. Baba ifadesinde, oğluyla uyuşturucu kullandığı için tartıştıklarını ve bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 65 yaşındaki Recep Bayram, tartıştığı oğlu Ersin Bayram'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. Recep Bayram ile oğlu Ersin Bayram arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Recep Bayram, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ersin Bayram'ı bıçakladı. Evdeki diğer aile üyelerinin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Uyuşturucu kullandığı için kavga ettik

Oğlu Ersin Bayram’ı öldüren baba Recep Bayram, jandarmadaki ifadesinde ilk başta oğlunu bıçaklamadığını, nasıl olduğunu bilmediğini belirtti. Recep Bayram'ın eşi kocasının oğlunu bıçakladığını ekiplere söyleyince baba tekrar sorguya alındı.

Recep Bayram ikinci sorgusunda oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunun uyuşturucu kullanmasından dolayı tartıştıklarını ve üzgün olduğunu ifade eden Recep Bayram çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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