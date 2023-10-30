Dolar bir anda 4 lira düştü, gerçek sonradan ortaya çıktı

Pazar akşamı online döviz kuru takibi yapanlar beklenmedik bir durumla karşılaştılar! Önde gelen arama motoru Google, dolar kuru için 24 TL değerini gösterdi. Doların güncel değerini merak edenler gözlerine inanamadı.

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Google, dolar kuru hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılara, doların 24 TL’ye kadar gerilediğini gösterirken, bu verinin sistemsel bir hatadan kaynaklandığı düşünülüyor. Bu durum, yatırımcıları heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35’e çıkarmış ve gözler Dolar/TL kuruna çevrilmişti. Ancak son 3 gündür dolar, 28 TL civarında işlem görüyor ve haftayı 28 TL’nin üzerinde tamamladı.

Popüler arama motoru Google, kullanıcılara dolar kurunun 24 TL’ye kadar gerilediğini gösteren bir grafik sunuyor, ancak bu saatlerde piyasa işlemlere kapalı olduğu için gerçek bir fiyatlandırma mümkün değil. Bu nedenle verinin sistemsel bir hatadan kaynaklandığı düşünülüyor. Şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.