BIST 7.765
DOLAR 28,25
EURO 29,83
ALTIN 1.811,46
HABER /  SPOR

F1 Meksika Grand Prix'sini Verstappen kazandı!

F1 Meksika Grand Prix'sini Verstappen kazandı!

Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sini de kazandı.

Abone ol

Başkent Meksiko'daki 4.304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışı ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 16. kez podyumun zirvesine çıktı.

Hollandalı sporcu, geçen sezon kazandığı 15 yarışla kırdığı "bir sezonda en çok birincilik elde eden pilot" rekorunu Meksika'da geliştirdi.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın ikinciliği elde ettiği Meksika'da, Ferrari pilotu Charles Leclerc üçüncü oldu.

Şampiyonanın 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 5 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 491

2. Sergio Perez (Meksika): 240

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 220

4. Carlos Sainz (İspanya): 183

5. Fernando Alonso (İspanya): 183

Takımlar

1. Red Bull: 731

2. Mercedes: 371

3. Ferrari: 349

4. McLaren: 256

5. Aston Martin: 236

ÖNCEKİ HABERLER
Brezilya'da uçak düştü: 12 kişi hayatını kaybetti!
Brezilya'da uçak düştü: 12 kişi hayatını kaybetti!
WhatsApp grubundan çıkarıldı gözü döndü! Avukat meslektaşına şantaj yaptı: Kocanın...
WhatsApp grubundan çıkarıldı gözü döndü! Avukat meslektaşına şantaj yaptı: Kocanın...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Blinken'a telefonda söyledi: Kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Blinken'a telefonda söyledi: Kabul edilemez
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama
İsrail 12 bin kişi olan hastaneyi vurmakla tehdit etti! Gazze'ye kara operasyonları genişliyor....
İsrail 12 bin kişi olan hastaneyi vurmakla tehdit etti! Gazze'ye kara operasyonları genişliyor....
Adliye tuvaletinde sapık dehşeti! Platonik aşk duyduğu evli bankacı kadını tuvalete götürüp...
Adliye tuvaletinde sapık dehşeti! Platonik aşk duyduğu evli bankacı kadını tuvalete götürüp...
63 yaşındaki baba, uyuşturucu kullanan oğlunu bıçaklayarak öldürdü
63 yaşındaki baba, uyuşturucu kullanan oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Genç kadın çocuk parkında ağaca asılı olarak bulundu! İntihar mı yoksa cinayet mi?
Genç kadın çocuk parkında ağaca asılı olarak bulundu! İntihar mı yoksa cinayet mi?
Dolar bir anda 4 lira düştü, gerçek sonradan ortaya çıktı
Dolar bir anda 4 lira düştü, gerçek sonradan ortaya çıktı
30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise bayram tatili var mı?
30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise bayram tatili var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 30 Ekim'de okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, 30 Ekim'de okullar tatil edildi
Dilan Polat ve Engin Polat'tan açıklama: Şımarıklıklarımız olmuştur
Dilan Polat ve Engin Polat'tan açıklama: Şımarıklıklarımız olmuştur