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Adliye tuvaletinde sapık dehşeti! Platonik aşk duyduğu evli bankacı kadını tuvalete götürüp...

Adliye tuvaletinde sapık dehşeti! Platonik aşk duyduğu evli bankacı kadını tuvalete götürüp...

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) temizlik personeli Recep Y.(28), platonik aşk beslediği adliyedeki bankada çalışan Serap K.'ya cehennemi yaşattı. Recep Y., Serap K.’ye adliye tuvaletinde cinsel saldırıda bulunundu.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) temizlik personeli Recep Y.(28), platonik aşk beslediği adliyedeki bankada çalışan Serap K.'ya cehennemi yaşattı. İddiaya göre Recep Y., mart ayından itibaren Serap K.'ya sosyal medyadan mesaj atarak sürekli taciz etti.

Evli kadına cinsel içerikli mesajlar...

Evli ve 2 çocuk annesi Serap K.'nın kendisini istemediğini söylemesine rağmen cinsel içerikli mesajlarının dozunu arttıran Recep Y. taciz mesajlarını sürdürdü. Serap K., adliyede Recep K.'ya denk gelmemek için bankadan dışarı çıkamaz oldu.

Tuvalette kilit sesi duyunca...

Her gün işe korku ve panikle gitmeye başlayan kadın, 27 Nisan'da hayatının şokunu yaşadı. Adliyenin B Blok'unda tuvalete giden Serap K., kapı kilitleme sesi duydu. Arkasına baktığındaysa Recep Y.'yi gördü.

Annesi yaşındaki kadının kıyafetlerini... 

Recep Y. bir anda kadına saldırarak kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. Serap K., yardım çığlıkları atarak tuvalet kabinine sığınmaya çalışsa da başaramadı. Recep Y., annesi yaşındaki kadından kendisini öpmesini istedi. Kaçmayı başaran Serap K., Recep Y'den şikayetçi oldu. Recep Y. suçlamaları reddetti.

Mesaj görüntülerini savcılığa verdi

Ancak kâbusu yaşayan kadın dilekçesine, mesajların görüntülerini de ekledi. Savcılık, şüphelinin kadına yönelik tuvalette cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu ancak saldırının teşebbüs aşamasında kaldığını vurguladı. Recep Y.'ye 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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