100 bin TL maaşa çalışacak eleman aranıyor sektör temsilcisi '500 bin personel açığı var' dedi

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık vinç operatörü maaşlarının 100 bin TL’nin üzerine çıktığını fakat inşaat sektöründe büyük istihdam açığı olduğunu açıkladı.

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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık kepçe, vinç operatörü maaşlarının 100 bin TL’nin üzerinde olduğunu anlatırken bu maaşlarla bile inşaat sektöründe çalışan arandığını belirtti.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremde binlerce bina yerle bir olurken inşaat sektöründe çalışan işçi sayısında da büyük bir açık ortaya çıktı.

Dünya’dan Nurdoğan Arslan Ergün’ün haberinde de İnşaat sektöründe 500 binden fazla açık olduğu ve İnşaat firmalarının çalıştıracak işçi bulmakta zorlandığı öne sürüldü.

Haberin devamında Türkiye'deki inşaat sektöründe son 6 yılda çalışan sayısının 2 milyondan fazla olduğu, günümüzde bu rakamın 1.5 milyonun altına gerilediği belirtildi. Bu durumun, işçi bulmada yaşanan zorlukları beraberinde getirdiği anlatılırken ücretlerinde bu sebep doğrultusunda arttığı aktarıldı.

20 bin kişiye eğitim veriyoruz

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, yaptığı açıklamada 20 bin kişiye eğitim verdiklerini, ancak bu elemanların büyük bir kısmının yurtdışında çalışmayı tercih ettiğini belirtti. Işık, üyelerine yönelik bir istihdam havuzu oluşturduklarını ancak eleman açığının giderek büyüdüğünü ifade etti.

Kepçe ve vinç operatörlerinin maaşlarının 100 bin TL'nin üzerine çıktığını vurgulayan Işık, buna rağmen nitelikli çalışan bulmanın zorluğuna dikkat çekti. Hazır beton sektörünün şu an itibariyle 37 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Işık, geçen yıl 105 milyon metreküp olan üretimin bu yıl 115 milyon metreküpe çıkmasını öngördüklerini dile getirdi.

Günlük yevmiye 2 bin TL seviyesinde

Günlük yevmiyelerin 2 bin TL bandına ulaştığı inşaat sektöründe, kepçe operatörlerinin maaşlarının 100 bin TL'yi aştığı biliniyor. Bu yüksek ücretlere rağmen nitelikli işçi bulmanın giderek zorlaştığı sektörde, istihdamın önündeki engellerin aşılması için çeşitli çözüm yolları aranıyor.