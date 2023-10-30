WhatsApp grubundan çıkarıldı gözü döndü! Avukat meslektaşına şantaj yaptı: Kocanın...

Avukat Zehra Ö., avukatların oluşturduğu WhatsApp grubundan hakaret nedeniyle çıkarıldı. Gözü dönen Zehra Ö., kendini geri almayan grup yöneticisine şantaj yaptı..

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İstanbul barosuna kayıtlı 47 yaşındaki avukat Z.Ö., WhatsApp'ta sadece avukatların olduğu bir grupta meslektaşı K.A.'ya hakaret edince şikayet üzerine grup yöneticisi avukat F.T., tarafından gruptan çıkarıldı. Buna sinirlenen avukat, gruba tekrardan girebilmek için akıl almaz bir yol izledi. Öfkesine yenik düşen Z.Ö., kendisini gruptan çıkaran meslektaşı F.T.'ye mesajlar atmaya başladı.

İddiaya göre öfkeli avukat, gruptan çıkarılarak rezil olduğunu söyleyerek, "Beni tekrardan alıp herkesin önünde özür dileyeceksiniz. Ya da uğraşmak zorunda kalırsınız" diyerek tehditlerine devam etti.

Tehditlere rağmen gruba girmeye başaramayan Z.Ö.'nün bir sonraki hamlesi şantajla para koparmak oldu.

"500 bin lira göndermezsen..."

İddiaya göre Z.Ö., F.T.'ye iki gün içerisinde hesabına 500 bin lira atılmasını aksi halde, "Kocanın beni taciz ettiğini söylerim" diyerek şantaj yaptı.

Z.Ö.'nün kendisini avukat eşi C.T. ile alakalı asılsız iddialarda bulunarak şantajda bulunduğunu ve para göndermeyince sosyal medyadan iftira içerikli paylaşımlar yaptığını söyleyen F.T., şikayetçi oldu.

Şikâyet üzerine ifadesi alınma istenen şantajcı avukata ulaşılamadı. Avukat dosyada firari konumuna düştü. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.