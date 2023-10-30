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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 1 günlüğüne tatil edilmesi kararına ilişkin, “Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyet'in değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda, tüm Türkiye'nin, binlerce yıllık tarihinden aldığı ilhamla Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarını, şanına yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tüm kademelerde bir gün tatil edildiğini vurgulayan Tekin şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 100. yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyet'imizin 100. yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyet'in değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum."

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