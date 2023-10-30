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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Blinken'a telefonda söyledi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Blinken'a telefonda söyledi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ve NATO'nun genişleme süreci hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik çabalar, insani yardım koridoru oluşturmanın aciliyeti ve NATO'nun genişleme süreci ele alındı.

Bakan Fidan, görüşmede, Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

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