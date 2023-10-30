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7 Ekim'den bu yana Gazze'de 35 gazeteci hayatını kaybetti

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 35 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarında 35 gazetecinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölen gazetecilerin isimlerinin yer aldığı listeyi Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi yayımladı.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğunu açıkladı.

Açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.

İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmalarda da İsrail askerlerinin ateşi sonucu bir Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirmişti.

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