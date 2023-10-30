İlanda yeni dönem başlıyor artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giriyor

İlan verirken artık yeni bir döneme geçiliyor. Satmaya yetkisiz olunun ve kendi malı olmayan ürünleri ilan verenler için artık 100 bin lira ceza uygulanacak. Ev, arsa ve araba gibi satışlarda gizli ve sahte hesapların önüne geçecek uygulama 1 Kasım’dan itibaren yürürlükte olacak. Doğrulama işlemleri e-Devlet ve Wep Tabu üzerinden yapılacak.

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İlan sitelerinde kimlik gizlenerek ilan verilmesini engellemek için, ilan sitelerinin tamamında kimlik doğrulama şartı geliyor.

Böylece taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde, gerçek dışı fiyatlar ve aldatmacaları barındıran ilanların önüne geçilecek. Alınan önlem 1 Kasım'da yürürlükte olacak. Bu konudaki doğrulama işlemleri e-Devlet veya Web Tapu üzerinden yapılacak.

100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikte birtakım değişiklikler yapıldı. Bu sayede ilan sitelerinde kimliğini gizleyen, sahte hesaplar üzerinden ilan veren ve piyasa fiyatlarını artıran kişiler engellenecek.

Piyasanın çok üzerinde ve birden fazla ilan girerek piyasayı manipüle eden, bilgi kirliliği yaratan kişilere izin verilmeyecek.Bu işlemin yapıldığının tespit edilmesi halinde de kişiler 10 bin TL’den 100 bin TL’ye uzanan cezalar ile karşı karşıya kalacak.

Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabileceklerdir.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı düzenlemelerle birlikte fiyatlardaki balonun sönmesini sağlamıştı. Uygulamaya girecek düzenleme ile araç ve taşınmaz ilanlarında yeni düşüşler de öngörülüyor.

İlanların daha gerçekçi ve doğru olacağı, bunun yanı sıra yetki belgesi almış emlak ve araç satış işletmelerinin öneminin artması bekleniyor. Böylelikle sektörde kayıt dışı çalışmanın da önemli ölçüde önüne geçilecek ve vergi kaybının da önüne geçilecek.

Sahte ilanlara karşı 3 aşamalı plan

Sahte veya yanıltıcı ilanların önüne geçilmesi için 3 aşama ön plana çıkıyor.

Bu aşamalar şu şekilde:

Satışa ya da kiralamaya uygun otomobil ve gayrimenkulün gerçekliğinin tespit edilmesi,

Tespiti yapılan gayrimenkulün ilan verecek olan kişinin bu gayrimenkulle ilgili olan bağı veya bağlantısının olması,

İlan verenin gayrimenkul ile direkt bağı olmasa bile buna inandırması ve ispat etmesi.

Düzenleme öncesi ilan sayısı arttı

İlan sitelerindeki kirliliğin giderilmesi ve adil bir rekabet ortamının oluşturulmasını amaçlayan yönetmelik değişikliği öncesinde, ilan sitelerindeki otomobil ve gayrimenkul ilanlarında patlama yaşandı.

Sıfır araç alıp stoklayanlardan farklı isimlerle aynı aracı satan kişilere kadar herkes, düzenleme yürürlüğe girmeden önce elinden malını çıkarmak istediği için 1,2 milyon emlak ilanı ve 952 bin otomobil ilanı sitelerdeki yerini aldı.