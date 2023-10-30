Bakan Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.Abone ol
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede; Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik çabalar, insani yardım koridoru oluşturmanın aciliyeti ve NATO’nun genişleme süreci konuları ele alındı.
Bakan Fidan görüşmede ayrıca, Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekün hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu da vurguladı.