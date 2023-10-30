İstanbul'da 1 kişinin ölümüne neden olan şahıslar tahliye edildi

PENDİK'te yarış yapan iki arkadaştan biri seyir halindeki araca arkadan çarparak sürücünün ölümüne neden olmuştu. Taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapisle yargılanan iki tutuklu sanık tahliye edildi.

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Kaza, 9 Temmuz 2022 tarihinde Pendik Otoyolu üzerinde sabah 06.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y.(20) ve arkadaşı Doğukan T.(20) yol üzerinde yarış halindeydi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Doğukan T., Zeki Aktaş hakimiyetindeki ve eşi Ergül Aktaş’ında içerisinde bulunduğu araca arkadan çarptı. Zeki Aktaş, olay yerinde hayatını kaybederken eşi Ergül Aktaş ise yaralandı. Olayın ardından tutuklanan Mehmet Y. ve Doğukan T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan haklarında dava açılan iki sanık, duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Müşteki ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Zeki Aktaş’ın aracına çarptığımı hatırlamıyorum”

Tutuklu sanık Doğukan T. savunmasında, “Olay tarihinde hızımın ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Olaydan 5-6 saat önce bir bira içtim. Dikiz aynısından tehlikeli bir şekilde bir aracın geldiğini fark ettim. Yanımdan sıyırarak mı geçti, vurarak mı geçti hatırlamıyorum. Ancak benim dengemi bozdu. Benim aklıma ilk gelen şey aracın frenine basıp kontrolü sağlamaktı. Araç bariyerlere çarpınca hava yastıkları açıldı, araç toz duman oldu. Zeki Aktaş’ın aracına çarptığımı hatırlamıyorum” dedi.

“Sanıklardan şikayetçiyim”

Müşteki Ergül Aktaş, “Olay tarihinde havaalanından çıkmıştık. Tünel çıkışı sonrasında bir aracın birden bize arkadan vurduğunu duydum. Eşime seslendim ancak kendisi cevap vermedi. Olay nedeniyle bende yaralanmıştım. Olay nedeniyle hem eşimin ölümü hem de kendi yaralanmam dolayısıyla sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

"Kararın dosya gerçeğine aykırı olduğunu düşünüyoruz"

Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki avukatı Ramazan Eren, "Mahkemenin kararına itirazda bulunacağız. Dosyadaki delil durumuna göre sanıkların tutuklu yargılanması gerekiyordu. Mahkemenin kararına saygılıyız fakat dosya gerçeğine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Müştekilerimin hakkını sonuna kadar savunacağım. Trafik cinayetine başka canlar verilmesinde diye bir hukukçu olarak mücadeleme devam edeceğim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıkların bu aşamada etki edebileceği veya karartabileceği bir delil bulunmaması ve sabit ikametgah sahibi oluşlarını dikkate alarak tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğukan T.’nin olay günü 0.90 promil alkollü olduğu, Mehmet Y. ve Doğukan T.’nin kullandığı araçların seyir halindeki diğer araçlardan hızlı olduğu değerlendirildi. Mehmet Y. ve Doğukan T.’nin yarış halinde oldukları, Doğukan T. kullanımında olan 34 YU 381 plakalı aracı ile Zeki Aktaş’ın içerisinde olduğu 34 TG 7115 plakalı araca çarparak ölümlü kazaya sebep oldukları, her iki şüphelinin de asli kusurlu olduğu kaydedildi.

İddianamede, Doğukan T. ve Mehmet Y.’nin “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.