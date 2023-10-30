Wanda Nara sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı! Icardi'nin eşi kanser mi oldu?
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara hastalığıyla ilgili ilk kez net bir açıklama yaptı.
Sezon başında bonservisi alınan Mauro Icardi'nin transferi uzun süre Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle açıklanamamıştı.
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Transferin gecikmesinin nedeni, Wanda Nara'nın yaşadığı rahatsızlık olduğu iddia edilmişti.
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Arjantinli gazeteci Jorge Lanata, Wanda Nara'nın rahatsızlığının lösemi olduğunu açıklarken bu iddia gündeme oturmuştu.
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Wanda Nara sır gibi sakladığı hastalığına hakkında ilk kez net bir açıklama yaptı.
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