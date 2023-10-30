Piyasadaki yükselişin arkasındaki neden! Altın ve borsa için bomba tahmin

Son dönemlerin gözde yatırım aracı borsada sert satışlar gözlenirken, altın fiyatları uçuşa geçti. Peki borsa yatırımcısı altına mı kaydı? Altın fiyatlarında son durum ne?

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Son dönemin en çok kazandıran yatırım aracı borsa, Orta Doğu’da başlayan savaşın etkisiyle birlikte kayba yöneldi. Geçen hafta çarşamba günü sert düşüş gösteren borsa perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz artırmasının ardından toparlandı. Cuma günü de borsadaki yukarı yönlü seyir dikkat çekti.

Öte yandan altın piyasası yeni rekor seviyeleri test etti. Ons altın 2 bin doları aşarken, gram altın 1800 liranın üzerinde tutunarak yeni rekora imza attı.

30 Ekim 2023 altın ne kadar oldu? Gram altın:1.815,52 Çeyrek altın:2.988,00 Cumhuriyet altını:11.953,00 Yarım altın:5.995,00

Ekonomist Hikmet Baydar, Uzmanpara’ya piyasadaki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalar yaptı ve şunları kaydetti:

Ons altındaki yükselişin arkasındaki en önemli neden İsrail’in Filistin’i vurmasıyla ilgili gelişmelerdir. Bununla ilgili Türkiye’nin açıklamaları, Rusya’nın hipersonik füze açıklamaları, Çin’in bölgeye gemilerini göndermesi, global üçüncü dünya savaşı söylemleri, parasal sistemden altına yönelimi tetikliyor.

Yükseliş sürecek

Altındaki hareket teknik olarak da yukarı sinyalleri verdiği için son derece yükseliş trendine uygun bir harekettir. Bu hareketin sonucunu kısa sürede 2037 dolarlara kadar sürmesini bekliyorum. Orta Doğu’daki gelişmeler olumsuza döndükçe altına doğru yönelmeler artacaktır. Gram altın için söyleyeceğim şu: Türkiye’de faizler yükselirken diğer enstrümanlarda yükselişin gerçekleşmesi biraz daha zorlaşıyor. Ancak uluslararası piyasalarda İsrail’in Filistin’i vurmasıyla ilgili gelişmelerden dolayı ons altın fiyatı yükseldiği için, ons altına bağlı olarak gram altının da yükselmesi son derece doğaldır.

İç piyasalara bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e ilişkin açıklamaları sonrası temkinli bir seyre girilebilir. Bu da altın fiyatlarını biraz daha yukarı itebilir.

Borsadaki düşüş

Borsadaki düşüş Orta Doğu ile alakalıydı. Bölgedeki savaş geriliminin artmasıyla alakalıydı. Ancak geçen hafta perşembe ve cuma günkü tutunma çabaları yukarı dönüş sinyali olarak algılanmamalıdır.

Önümüzdeki dönem içerisinde yükselen faizlerin büyüme üzerindeki etkilerini görmeye başlayacağız. Bunu bilanço ve satış rakamları üzerinden göreceğiz. İşte o zaman faizlerin borsa üzerindeki etkisini görebileceğiz.

Borsa yatırımcısının altın kaydığını söylemek zor. Altının zaten bir yatırımcı kitlesi var. Borsadaki sisteme çekinceli bakanların altın aldığını görüyoruz. Borsada kar realizasyonlarındaki işlem hacimlerinin yeterli düzeyde olmadığını söyleyebilirim. Yabancı yatırımcı borsaya gelecek, borsa yükselecek beklentisi devam ediyor. Bu beklentiler Orta Doğu’daki gelişmelerle birlikte kırıldı. Şu anda yatırımcılar temkinli davranıyor.