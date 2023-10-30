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Ekonomik güven endeksi ekim ayında arttı!

Ekonomik güven endeksi ekim ayında arttı!

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95,4 iken, Ekim ayında yüzde 1,2 oranında artarak 96,5 değerini aldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95,4 iken, Ekim ayında yüzde 1,2 oranında artarak 96,5 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,4 oranında artarak 74,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 113,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.

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