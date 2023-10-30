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Hamas'ta Nizbullah hayal kırıklığı! Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk

Hamas'ta Nizbullah hayal kırıklığı! Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk

7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla İsrail'in 24 gündür Gazze'de katliam yapmasının yolunu açan Hamas'ta hayal kırıklığı yaşanıyor. Hamas, kendisine destek vermesini beklediği Hizbullah'tan destek alamadığını açıkladı: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk...

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Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ebu Merzuk, "Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. (Mahmud Abbas liderliğindeki) Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk" ifadelerini kullandı.
 
Filistin yönetiminde bazı yetkililer arasında iyi seslerin olduğunu ancak geri kalan seslerin çok fazla şey iddia etiğini dile getiren Ebu Merzuk, şunları kaydetti: "Pek çok yabancı bize, Filistin yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı'ya 'Hamas'ı ortadan kaldırma' çağrısında bulunduğunu bildirdi."

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