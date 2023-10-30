ABD'den tedirgin eden çıkış! Savaş diğer bölgelere sıçrayabilir!

İsrail'in Filistin halkı üzerindeki korkunç saldırıları sürerken ABD'den gelen açıklama dünyanın gündemine oturdu.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan katıldığı TV programında İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların diğer bölgelere yayılabileceğini belirtti. Birleşik Devletler'den ilk kez bu yönde bir açıklama gelirken, gözler başta Lübnan ve Mısır olmak üzere bölgedeki diğer ülkelere çevrildi. İşte Orta Doğu'dan ve Gazze'den son gelişmeler

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artık korkunç bir boyuta ulaştı. Binlerce Filistinli'nin hayatını kaybettiği, binlercesinin de yaralandığı ya da sakat kaldığı Gazze'de insani yaşam koşullarının gittikçe daha da kötüleşmesi salgın hastalık ve kırım riskini de beraberinde getirdi.

Buna karşın İsrail sivil halk üzerindeki orantısız şiddetinin dozunu düşürmezken, Tel Aviv'in en büyük destekcisi konumundaki ABD'den tüm dünyayı diken üstüne oturtan yeni bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'deki son gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında bölgesel savaş riskinden bahsetti.

"İran'ın caydırıldığına inanıyor musunuz?"

İki devletli çözüm ve Filistinlilerin "güvenlik, onur ve eşitlik içinde yaşama hakkının" sağlanmasında Arap devletlerinin rolü ve sorumluluğu olduğuna işaret eden Sullivan, bunu sağlamak için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Sullivan, "İran'ın caydırıldığına inanıyor musunuz?" sorusuna karşılık "Benim inandığım şey, ABD'nin yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yerine getireceği. Askerlerimiz saldırıya uğrarsa karşılık vereceğimizi söyledik ve karşılık verdik. Eğer tekrar saldırıya uğrarlarsa yine karşılık vereceğiz. Tetikteyiz çünkü bölge genelinde güçlerimize yönelik tehditlerin artığını ve bu çatışmanın bölgenin diğer kısımlarına yayılma riskinin yükseldiğini görüyoruz. Bunu engellemek ve caydırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" yanıtını verdi.

3. dünya savaşı çıkar mı?

İsrail'in bölgedeki en büyük müttefiki konumundaki ABD'den gelen bu açıklama sonrası gözler Orta Doğu coğrafyasındaki diğer ülkelere çevrildi. ABD'nin Yunan adaları da dahil olmak üzere bölgedeki askeri varlığını artırması, İsrail'in kara harekatı hazırlıklarını son aşamaya getirmesi, Gazze'nin tamamen işgalinin ardından sonraki aşamanın diğer ülkelerle çatışma olabilceği kaygısını beraberinde getirdi.

Bu noktada yeni cephenin açılabileceği ülkeler arasında ilk olarak Lübnan, Mısır, Suriye ve İran akla gelirken, savaşın bölgesel bir hal almasının 3. Dünya Savaşı da dahil olmak üzere en kötü senaryoları ortaya çıkarabileceği konuşuluyor.