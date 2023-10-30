Evde karısını baltayla öldürdü! Adana'da vahşette yeni gelişme

Şişme botta bu kez göçmen değil uyuşturucu yakalandı!

Dört bakanlığın bütçesi belirlenecek! Mecliste yeni haftada gündem yoğun

İsrail’den gelen uçağa tepki! Pisti bastılar

Hamas hayal kırıklığına uğradı: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk!

Bakan Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

İstanbul'da 1 kişinin ölümüne neden olan şahıslar tahliye edildi

Piyasadaki yükselişin arkasındaki neden! Altın ve borsa için bomba tahmin

ABD'nin bir gemisi daha Doğu Akdeniz'e geliyor!

Motorine kallavi indirim geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak! 30 Ekim 2023 benzin ve motorin fiyatları...

İsrail ordusu içinde 12 bin kişinin sığındığı hastaneyi tehdit etti! Hemen boşaltın

"Narkogüç" operasyonları devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 158 kişi kişi yakalandı

İlanda yeni dönem başlıyor artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giriyor