Evde karısını baltayla öldürdü! Adana'da vahşette yeni gelişme
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde karısını baltayla öldüren şüpheli tutuklandı.Abone ol
PTT Evleri Mahallesi'nde 26 Ekim’de eşi Ayşe C'yi (65) evlerinde başına baltayla vurarak öldüren emekli öğretmen İbrahim C'nin (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.