İsrail 'ölüm' saçmaya devam ediyor: İşte Gazze'de yıkım boyutu...
İsrail ordusu, kuşatmaya aldığı Gazze'de 24 saat içerisinde 450'den fazla hava saldırısı düzenledi. Faaliyetlerini genişletme kararı alan İsrail şu ana kadar 8 bini aşkın Filistinliyi öldürürken kentin fotoğrafları yıkımın boyutlarını gösterdi.
İsrail uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına karşın Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırmaya devam ediyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarıyla son 24 saatte 450’den fazla hedefin vurulduğu belirtildi.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 8 bin 5'e yükseldiğini duyururken bunlardan 3 bin 342'si çocuk olduğunu söyledi.
Vurulan yerler arasında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait komuta merkezleri, gözlem noktaları gibi yerler olduğu öne sürüldü.