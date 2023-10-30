Ahmet Hakan'dan Celal Şengör'e fena kapak! 'Tacizciyim' diye af dileseydi

Hürriyet Yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Atatürk'ün annesinin mezarını ziyaret edip yaptığı konuşma videosunu paylaşan Prof. Dr. Celal Şengör'ü fena yakaladı. Konuşma yapmaya gittiği İzmir'de tacizci' diye protesto edilen Şengör tacizciliğini örtmek için mi Zübeyde Hanım'ın mezarı başında diz çöktü?

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Prof. Dr. Celal Şengör, Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikte konuşma yapmak için gittiği İzmir'de kadınlar tarafından “tacizci” olduğu gerekçesiyle protesto edilmişti. Bu protestodan bir gün sonra Şengör, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret ederek diz çökmüştü.

Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım

Celal Şengör'ün bir kız öğrencisiyle ilgili anısını anlatırken, “Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım” sözleri protesto edilen Celal Şengör, ertesi gün Zübeyde Hanım’ın İzmir Karşıyaka’daki anıt mezarına koştu. Anıt mezarda diz çöken Şengör, “Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım. Sana milletçe şükran borçluyuz" dedi.

"Celal Şengör, bu şekilde taciz protestosunun etkisini kırabileceğini düşündü sanırım" diyen Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Etkiyi kırmış mıdır? Belki. Biraz. Azıcık. Oysa etkiyi tamamen ortadan kaldırabilecek bir şey yapabilirdi." deyip şunları yazdı:

Milletin bana okut diye emanet ettiği kızı..

Zübeyde Hanım’ın anıt mezarının önünde diz çökecekti. Ve şunları diyecekti: “Ülkemde modern eğitimin ışığını yakan büyük adamın annesi. Milletin bana okut diye emanet ettiği bir kız öğrencimi taciz ettim. Çok ayıp ettim. Senin şahsında bütün analardan af diliyorum.”