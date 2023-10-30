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İstanbul-Ankara yolunda sis etkili oluyor!

İstanbul-Ankara yolunda sis etkili oluyor!

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesimlerinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce geçişi ile Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü.

Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde de sis etkisini gösteriyor.

Güzergahtaki Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 40 metreye düşüyor.

Yollarda oluşturulan uygulama noktalarındaki polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıyor.

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