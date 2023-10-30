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İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'dan bir skandal çağrı daha

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'dan bir skandal çağrı daha

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, bir skandala imza attı. Gazze'ye yapılacak yardımların önlenmesi için ülkelere "BM'ye fon sağlamayı durdurun" çağrısı yaptı.

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İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.

ABD basınına röportaj veren Erdan, İsrail'e ateşkes çağrısı yapan BM'nin geçerliliğini ve meşruiyetini kaybettiğini vurguladı.

Erdan "Bugün her düzgün ülke, önyargı ve antisemitizm sona erene kadar BM'ye fon sağlamayı bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gilad Erdan'ın BM'nin Gazze'ye yardımını engellemek istemesine tepki yağdı.

Erdan, daha önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Bu çatışma (İsrail-Filistin) durup dururken oluşmadı. Çok uzun zamandır süren ve sonunda siyasi çözüm görünmeyen 56 yıllık bir işgalden ötürü ortaya çıktı sözleri nedeniyle iki kez istifa çağrısı yapmıştı.

120 ülkenin insani ateşkes çağrısı için "alçakça" demişti

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nun İsrail-Gazze savaşına karşı yapılan insani ateşkes çağrısı için  "BM Genel Kurulu'nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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