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Kız Kulesi'nde '100'üncü yıl' ışık gösterileri, bugün de sürecek

Kız Kulesi'nde '100'üncü yıl' ışık gösterileri, bugün de sürecek

Kız Kulesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamına gerçekleştirilen yansıtma ve ışık gösterileri bugün de devam edecek.

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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, yurt genelinde yapılan etkinlikler ile kutlandı

7’den 70’de yoğun katılımla ve görkemli geçen kutlamalarda İstanbul'da şehrin simgeleri Galata ve Kız kulelerinde yansıtma ve ışık gösterileri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Galata ve Kız Kulesi'nde gerçekleştirdiğimiz yansıtma ve ışık gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu. Ay yıldızlı bayrağımızın renkleriyle ışıldayan Kız Kulesi izleyenlere görsel bir şölen sunmaya bugün de devam edecek. Nice 100 yıllara" denildi.

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