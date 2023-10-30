İsrail istihbaratı, Hamas 7 Ekim'de tatbikat yapıyor sandı; Netanyahu'yu bile uyandırmadı!

ABD'nin önde gelen yayınlarından New York Times, İsrail istihbaratının Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği ilk saldırının meydana geldiği 7 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'nde yoğun Hamas faaliyeti olduğunu fark ettiğini, ancak ciddiye almadığını belirtti.

Abone ol

ABD'nin önde gelen yayınlarından New York Times'ın haberine göre, İsrail iç istihbarat kurumu Shin Bet'in başındaki Ronen Bar, 7 Ekim sabahı saat 3 sularında aktiviteyi farketse de Hamas tatbikat mı yapıyor yoksa başka bir hazırlık içinde mi emin olamadı.

Hamas tatbikat yapıyor zannettiler

Habere göre Shin Bet, Gazze'deki Hamas aktivitesinin sabahın o saatleri için olağan dışı olduğunu algılasa da, istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilileri Hamas'ın savaş açmayı göze alacağını düşünmediği için faaliyetin tatbikat olduğu sonucuna vardı.

Zaman kaybı diye dinlemeyi bırakmışlar

NYT, ''Eğer hâlâ Hamas'ın telsizlerini dinliyor olsalar durum farklı olabilirdi, ama zaman kaybı olarak nitelendiği gerekçesiyle 1 yıl kadar önce İsrail, bu uygulamayı bıraktı'' yazdı.

'Tekila Timi'ni 'ufak çaplı saldırı' için...

Bet'in ilerleyen saatlerde Hamas'ın 'ufak çaplı' bir saldırı düzenleyebileceğine ikna olduğu, bu sebeple de elit bir terörle mücadele ekibini sınıra gönderdiği ifade edildi. Gönderilen 'Tekila Timi' kısa süre içinde İsrail sınırlarını delen Hamas militanları ile savaşmaya başladı.

Netanyahu'yu uyandırmaya değmez!

Üç farklı kaynağa göre saldırı başlayan kadar hiç kimse, saldırının Başbakan Binyamin Netanyahu'yu uyandırmaya değecek kadar ciddi olduğunu düşünmedi.

En az bir yıl boyunca hazırlandılar

New York Times, İsrail'in ilk günde sadece saldırıya karşılık vermekte yetersiz kalmadığını, aynı zamanda istihbarat toplamakta tamamen başarısız olduğunu ifade etti. Habere göre Hamas militanları, en az bir yıl boyunca hiç fark edilmeden saldırı için hazırlık yaptı.

Son 50 yılın en büyük saldırısı

7 Ekim sabahı Hamas, İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını gerçekleştirdi. Bin 400'den fazla İsrailli'nin öldürüldüğü saldırılara İsrail'in verdiği karşılıkta 8 binden fazla Filistinli öldürüldü.