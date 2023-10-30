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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan hatıra para açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan hatıra para açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in 100. yılı anısın bastırılan hatıra paraya ilişkin, "Bu özel armağan, Cumhuriyet'imizin köklerine olan saygının ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak anıların bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"100. yıl anısına, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özel hatıra para basıldı. Bu özel armağan, Cumhuriyet'imizin köklerine olan saygının ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak anıların bir parçasıdır. Yolumuza gurur ve umutla devam ediyoruz."

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