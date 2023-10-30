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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Yasal sınırın üzerinde zam yapan ev sahibi hakkında karar

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Yasal sınırın üzerinde zam yapan ev sahibi hakkında karar

İzmir'de kiraya yüzde 55 zam yapan ve kiracısının yasal olarak belirlenen yüzde 25 artış üzerinden kira yatırması üzerine tahliye talebiyle dava açan ev sahibi, mahkeme tarafından "kötü niyet tazminatı" ödemeye mahkum edildi.

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Karabağlar ilçesindeki evini 2 yıl önce İbrahim Çetin'e kiralayan ev sahibi K.K, geçen yıl 900 lira olan kirayı TÜFE oranını gerekçe gösterip yaklaşık yüzde 55,5 artırarak 1400 lira olarak belirlediğini kiracısına iletti.

İnşaat işçisi olan Çetin, başka bir ev bulamaması nedeniyle kirayı 1400 lira olarak 3 ay ödedi. Ödeme güçlüğü yaşayan Çetin, daha sonra kirasını yasal olarak belirlenen üst sınır olan yüzde 25'in üzerinde artışla 1250 lira olarak ödemeye devam etti.

Ev sahibi K.K, kira farklarının ödenmesi ve tahliye talebiyle 4. İcra Hukuk Mahkemesine başvurdu.

3 aylık fazla kira için de "kötü niyet tazminatı" kararı

Bilirkişi incelemesi sonucu kiracının borcunun olmadığını ve yasal sınırdan fazla ödeme yapıldığını belirleyen mahkeme, ev sahibinin tahliye talebini reddetti, 3 aylık fazla kira için de "kötü niyet tazminatı" ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararında, "Takibe konu aylara ilişkin asıl alacak yasal süre içerisinde alacaklı hesabına ödendiğinden tahliye talebinin reddine karar verilmesi, gerekli şartlar oluştuğundan takibe konu asıl alacağın yüzde 20'si oranındaki kötü niyet tazminatının davacıdan alınıp davalıya verilmesine hükmedilmiştir." ifadelerine yer verdi.

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