Emekliye müjde! Ocak'ta yüzde 70’lik fark olacak. En düşük maaş 10 bini aşacak
Ocak 2023 itibariyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşı artacak. Enflasyon rakamları ile şekil alacak emekli zammı için bir de refah payının eklenmesi gündeme geldi. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yüzde 68.01 olarak güncelledi. Böylece emekli maaş zammı hesabı da değişikli gösterdi. İşte, emekli maaşı hakkında merak edilen detaylar…
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ocak zammında Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamasının ardından yapılacak zam oranları değişti.
Ücretli, kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2023 yılı Ocak ve Temmuz ayında önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak. Memur emekli aylıkları ise toplu sözleşme hükümlerine göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılarak, enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek.
Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.28'e, memur ve emeklisinde de yüzde 49.27'e çıktı.
Bu tabloya göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 40.28 zammı garantilerken refah payıyla birlikte artışın yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.