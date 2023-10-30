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Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: "Hedefimiz özgürlükçü bir anayasaya kavuşmak"

Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: "Hedefimiz özgürlükçü bir anayasaya kavuşmak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Cumhuriyet'in ikinci asrında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Erdoğan, "Tarihi eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte de kararlıyız" dedi. Erdoğan'ın açıklamasındaki 'yeni Anayasa' vurgusu da dikkat çekti.

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Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına girdi. Geçtiğimiz hafta boyunca yapılan hummalı hazırlıkların ardından dün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok sayıda programlar yapıldı.

Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet'in ikinci asrına ilişkin mesaj geldi.

Resmi hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz.

Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azmindeyiz.

Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır.

Tarihi eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte de kararlıyız.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız bu tarihî günde bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının” önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir.

Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim.

Yeter ki biz “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim.

Gerisi Allah'ın izniyle gelecektir.

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