Düğünde şarkı isteği kavgası çok fena bitti!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre şarkı isteği üzerine çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, 28 Ekim Cuma günü bir düğünde iddiaya göre damat ve gelinin akrabaları arasında şarkı isteği üzerine kavga çıktı. İki taraf içki şişeleri ile birbirine girerken, Oktay Kabakoğlu, M.K. ve E.K. çıkan arbedede yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgada yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Oktay Kabakoğlu, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar M.K. ve E.K.’nın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Y.C, E.C, B.C ve M.T isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar jandarmadaki ifade işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan E.C., B.C. ve M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, Y.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.