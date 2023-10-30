Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cumhurbaşkanı'mızın talimatları var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel eğitim konusunda dünyaya örnek gösterilecek uygulamalar yaptıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızı önemsiyor ve bize sürekli özel çocuklarımızla, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızla ilgilenmemiz konusunda talimatları var." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kağıthane'de Avrupa Konutları Çamlıvadi İlkokulu ile Çamlıvadi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu son 20 yılı aşkın sürede Türkiye'deki eğitim-öğretim altyapısının her açıdan en az iki kat artırıldığını anlatan Tekin, 21 sene önce Türkiye genelinde 360 bin derslik varken, şu an özel dersliklerle beraber toplam 742 bin derslik olduğunu ve öğretmen sayısının da arttığını söyledi.

Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızı çok ciddi şekilde önemsiyor ve bize bu konuda sürekli özel çocuklarımızla, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızla ilgilenmemiz konusunda talimatları var. Bizim de bu konuda şu türden farklı uygulamalarımız var. Bir, okul kaynaştırma eğitimi dediğimiz normal sınıflarda tanısı konulmuş çocuklarımızı kaynaştırma sınıflarına alıyoruz. İki, bazı okullarda özel eğitim sınıfları oluşturuyoruz. Üç, özel eğitim okulları açıyoruz, bugün burada açılışını yapacağımız gibi. Dört, evde eğitim veriyoruz ihtiyacı olan bazı çocuklara. Beşincisi, hastanede eğitim veriyoruz. Bu özel eğitim anlamında bence dünyaya örnek gösterilecek bir skala. Her kademedeki çocuğa bu tür hizmetlerimizi veriyoruz."

Özel eğitimde uygulama okul sayısının 1076 olduğunu, bu okullarda 35 bin öğrencinin bulunduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Özel eğitim konusunda çok ciddi şekilde dünyada örnek gösterilebilecek uygulamalar yapıyoruz. Her engel sınıfına farklı okullar açma eğilimindeyiz. Bu da ayrı bir politika. Bugün hayırseverimize bir kez de bunun için teşekkür etmemiz lazım. Bu özel çocuklarımız için özel eğitime ihtiyacı olan bu çocuklarımız için bir eğitim öğretim yuvası yapmayı düşündüğü ve yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Biraz önce otururken videoları seyrettik. En çok dikkatimi çeken şey ilk konuşan öğrencimiz. 'Çok eğlenceli bir okul' dedi. Ondan sonra iki arkadaşımız da 'eğlenceli' ifadesini kullandı. Merak ediyorum yani gerçekten merak ediyorum okulun içini. Üç öğrencinin birbirinden bağımsız olarak konuşurken 'eğlenceli okul' ifadesini kullanması çok dikkat çekiciydi. Demek ki hayırseverimiz içerisinde de bu anlamda çok hassas davranmış. Bu açıdan da kendisine teşekkür ediyorum."