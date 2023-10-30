1929 buhranında ABD'deki yaşamı anlatan "Gangster" Opera Sahnesi'nde

ABD'de 1930'lu yıllardaki ekonomik buhranda, bir gangsterin hikayesini anlatan "Gangster", 1 Kasım'da Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1930'lu yıllarda ABD'deki yaşamdan kesitler sunan Gangster'in bu sezon ilk temsiliyle yeniden seyirci karşısına çıkacağı belirtildi.

Eserin, ABD'de 1930'larda bir kesimin halk kahramanı olarak gördüğü, polislerin ise halk düşmanı olarak görüp aradığı John Dillinger'in yaşamından izler taşıdığı ifade edilerek, Gangster'de müzikal, caz ve bing bang, tap, rock and roll, çarliston ve twist danslarından bölümlerin yer aldığı kaydedildi.

Eserin rejisör ve koroegrafı Nilgün Bilsel Demireller'in, eseri "Dans, caz orkestrası, tiyatro gibi bir müzikalde olması gereken her şeyin bir mozaiği" olarak tanımladığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"1 Kasım'da Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak Gangster'in, libretto, reji ve koreografisi Nilgün Bilsel Demireller, müzik düzenlemesi Bilgehan Erten, orkestrayı yönetimi Doruk Gönentür, dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Tahsin Çetin imzası taşıyor."