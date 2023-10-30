BIST 7.729
DOLAR 28,24
EURO 29,93
ALTIN 1.811,25
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

1929 buhranında ABD'deki yaşamı anlatan "Gangster" Opera Sahnesi'nde

1929 buhranında ABD'deki yaşamı anlatan "Gangster" Opera Sahnesi'nde

ABD'de 1930'lu yıllardaki ekonomik buhranda, bir gangsterin hikayesini anlatan "Gangster", 1 Kasım'da Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1930'lu yıllarda ABD'deki yaşamdan kesitler sunan Gangster'in bu sezon ilk temsiliyle yeniden seyirci karşısına çıkacağı belirtildi.

Eserin, ABD'de 1930'larda bir kesimin halk kahramanı olarak gördüğü, polislerin ise halk düşmanı olarak görüp aradığı John Dillinger'in yaşamından izler taşıdığı ifade edilerek, Gangster'de müzikal, caz ve bing bang, tap, rock and roll, çarliston ve twist danslarından bölümlerin yer aldığı kaydedildi.

Eserin rejisör ve koroegrafı Nilgün Bilsel Demireller'in, eseri "Dans, caz orkestrası, tiyatro gibi bir müzikalde olması gereken her şeyin bir mozaiği" olarak tanımladığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"1 Kasım'da Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak Gangster'in, libretto, reji ve koreografisi Nilgün Bilsel Demireller, müzik düzenlemesi Bilgehan Erten, orkestrayı yönetimi Doruk Gönentür, dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Tahsin Çetin imzası taşıyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi!
Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi!
Seç Market, ‘Bayim Olur Musun’ fuarına katıldı
Seç Market, ‘Bayim Olur Musun’ fuarına katıldı
Düğünde şarkı isteği kavgası çok fena bitti!
Düğünde şarkı isteği kavgası çok fena bitti!
Evdeki görüntü kan dondurdu! Yaşlı adam ve karısı vahşeti yaşadı: 1 ölü
Evdeki görüntü kan dondurdu! Yaşlı adam ve karısı vahşeti yaşadı: 1 ölü
Kuşatma altındaki Gazze'de su krizi başladı
Kuşatma altındaki Gazze'de su krizi başladı
Rusya, Ukrayna’nın 2 insansız deniz aracını etkisiz hale getirdi
Rusya, Ukrayna’nın 2 insansız deniz aracını etkisiz hale getirdi
Külliye'de kritik ekonomi zirvesi! Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası dikkat çeken açıklama
Külliye'de kritik ekonomi zirvesi! Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası dikkat çeken açıklama
Mersin'de 6 yaşındaki Yağmur'un feci ölümü: Çığlık atarak yere yığıldı
Mersin'de 6 yaşındaki Yağmur'un feci ölümü: Çığlık atarak yere yığıldı
Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: "Hedefimiz özgürlükçü bir anayasaya kavuşmak"
Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: "Hedefimiz özgürlükçü bir anayasaya kavuşmak"
X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk duyurdu: Engellenecek
X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk duyurdu: Engellenecek
Gazze'de durum çok fena! Tamamen yıkılan konut sayısı açıklandı
Gazze'de durum çok fena! Tamamen yıkılan konut sayısı açıklandı
Emtia piyasasında geçen hafta ibre yukarı döndü!
Emtia piyasasında geçen hafta ibre yukarı döndü!