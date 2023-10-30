BIST 7.729
DOLAR 28,24
EURO 29,93
ALTIN 1.811,25
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bilim insanları, uzayda ilk defa fare embriyosu büyüttü

Bilim insanları, uzayda ilk defa fare embriyosu büyüttü

Uzay'daki mikro yer çekimi ve yüksek radyasyon koşullarında embriyo gelişimini inceleyen araştırmacılar, ilk defa uzayda büyütülen fare embriyosunun sağlıklı gelişimini sürdürdüğünü tespit etti.

Abone ol

New Scientist'in haberine göre, bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) ilk defa fare embriyosu büyüttü.

Araştırmanın başyazarı Teruhiko Wakayama ve ekibinin laboratuvarda hazırladıkları dondurulmuş fare zigotları, Ağustos 2021'de SpaceX roketiyle ISS'e gönderildi.

ISS'teki astronotlar, 2 hücreli embriyo (zigot) kültürünü rahim dışında hayatta kalabilecekleri azami süre olan 4 gün boyunca büyüttü ve kimyasal işlemlerle bozulmasını önleyerek Dünya'ya geri gönderdi.

Araştırmacılar, mikro yer çekimi ve yüksek radyasyon ortamında büyütülen fare embriyolarında DNA ve yapı bozulması gözlemlenmediğini, fetüs ve plasenta oluşumuna normal ilerleme saptandığını belirtti.

Uzaydaki yüksek radyasyonun, embriyoların DNA dizilimine zarar vermemesinin kısa süreli maruz kalmayla açıklanabileceği değerlendiriliyor.

Wakayama, Dünya'dan Mars'a 6 aydan uzun süren yolculuklarda gebelerin de bulunması ihtimaline önlem olarak çalışmanın, sürecin güvenliğini teyit etmede önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Sonuçların uzayda memeli türlerin çoğalmasının mümkün olabileceğine işaret ettiğini söyleyen Wakayama, mikro yer çekiminde doğumun zorluklarının henüz bilinmediğini vurguladı.

Farelerin gebeliğin ikinci yarısında 9 ila 11 günlüğüne NASA aracılığıyla uzaya gönderildiği önceki çalışmalarda, gebe farelerin Dünya'ya döndükten sonra normal gelişimini tamamlamış ortalama ağırlıkta yavrular doğurduğu tespit edilmişti.

Wakayama'nın ekibi, ISS'e gönderilen embriyoların Dünya'ya dönüşünde dişi farelere tekrar enjekte edilerek sağlıklı yavruların oluşumunu ayrıca ISS'e fare sperm ve yumurtaları göndererek döllenmenin başarısını incelemeyi planlıyor.

Araştırmanın sonuçları, "iScience" dergisinde yayımlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson: Tanrının, İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson: Tanrının, İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum
Çin'in en kıdemli generali Tayvan için kırmızı çizgiyi çekti
Çin'in en kıdemli generali Tayvan için kırmızı çizgiyi çekti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: 48 personel alınacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: 48 personel alınacak
Free Web Türkiye raporunu açıkladı: 40 bin habere erişim engeli
Free Web Türkiye raporunu açıkladı: 40 bin habere erişim engeli
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cumhurbaşkanı'mızın talimatları var
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cumhurbaşkanı'mızın talimatları var
1929 buhranında ABD'deki yaşamı anlatan "Gangster" Opera Sahnesi'nde
1929 buhranında ABD'deki yaşamı anlatan "Gangster" Opera Sahnesi'nde
Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi!
Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi!
Seç Market, ‘Bayim Olur Musun’ fuarına katıldı
Seç Market, ‘Bayim Olur Musun’ fuarına katıldı
Düğünde şarkı isteği kavgası çok fena bitti!
Düğünde şarkı isteği kavgası çok fena bitti!
Evdeki görüntü kan dondurdu! Yaşlı adam ve karısı vahşeti yaşadı: 1 ölü
Evdeki görüntü kan dondurdu! Yaşlı adam ve karısı vahşeti yaşadı: 1 ölü
Kuşatma altındaki Gazze'de su krizi başladı
Kuşatma altındaki Gazze'de su krizi başladı
Rusya, Ukrayna’nın 2 insansız deniz aracını etkisiz hale getirdi
Rusya, Ukrayna’nın 2 insansız deniz aracını etkisiz hale getirdi